МВД Казахстана назвало окончательное количество легализованных авто

В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 17 января 2024 года, предоставили информацию о легализации иностранных автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что легализация иностранных транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, проведена в соответствии с поручением главы государства совместно с заинтересованными государственными органами.

"Всего в рамках легализации на казахстанский учет зарегистрировано более 304 тыс. автомобилей, в том числе 21 тыс. автоконструкторов и 55 тыс. автомобилей поставлено на временный учет", – говорится в сообщении.

Также в МВД РК рассказали, что будет с иностранными автомобилями, которые не прошли легализацию.

"Они подлежат регистрации в обычном порядке с уплатой всех предусмотренных платежей и в случае соответствия их техническим и экологическим требованиям". Пресс-служба МВД РК

При этом автовладельцам в ведомстве напомнили, что эксплуатация автотранспорта, не зарегистрированного в установленном порядке, влечет за собой административную ответственность.

В Казахстане легализация иностранных автомобилей стартовала 23 января 2023 года. Заявки принимали до 1 июля. Процедуре подлежали иностранные авто, ввезенные в Казахстан обходными путями до 1 сентября 2022 года.

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