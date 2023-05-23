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В Казахстане определили квоты приема в колледжи и училища для некоторых категорий граждан

В Казахстане установили квоты для обучения в колледжах и училищах для некоторых категорий граждан Фото: gov.kz
Министерство просвещения подготовило приказ "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования", сообщает Zakon.kz.

Так, установлены размеры квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования для:

  • граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – 1%;
  • ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, – 0,5%;
  • граждан из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, – 35%;
  • лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, – 4%;
  • детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан РК из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, – 1%;
  • граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством республики, – 5%;
  • детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей, – 5%;
  • детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, – 1%;
  • детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы, – 1%.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.

По данным Министерства просвещения РК, в Казахстане 770 учебных заведений ТиПО, в том числе: 444 государственных, 326 частных, в которых обучаются 488,9 тыс. человек.

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