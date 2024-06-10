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Законодательство РК

Отслужившие в армии казахстанцы получат квоту при поступлении в колледжи и училища

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 09:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство просвещения подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования", сообщает Zakon.kz.

Разработчики предлагают утвердить размер квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования (колледжи и училища), от утвержденного государственного образовательного заказа для граждан РК, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву – 1%.

Помимо этого, увеличится размер квоты для:

  • граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью – с 1 до 10%;
  • детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы –  от 1 до 5%.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 24 июня 2024 года.

Ранее мы писали, что в Казахстане пересмотрят формат деятельности колледжей.

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