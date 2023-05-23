Олимпийский огонь летних Игр-2024 хотят установить на Эйфелевой башне

Организационный комитет летней Олимпиады-2024 в Париже планирует вариант установки олимпийского огня на Эйфелевой башне, главной достопримечательности столицы Франции, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Reuters, подготовительные работы над данным проектом ведутся уже на протяжении последних двух лет. Но есть некоторые проблемы для осуществления этой задачи. И самая главная из них – это то, что по техническим причинам огонь не смогут разместить на самой вершине Эйфелевой башни из-за установленных там антенн. Также еще неясно, если получится установить огонь, будет ли он находиться на данном объекте на протяжении всей Олимпиады-2024.





Фото: Instagram/paris2024

Пламя Олимпийских игр 2024 года прибудет в портовый город Марсель 8 мая на лодке, трехмачтовом паруснике "Белем", после 10-дневного перехода по Средиземному морю из Греции.



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