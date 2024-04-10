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Олимпийские кольца из французской стали установят на Эйфелевой башне

Олимпиада, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 08:33 Фото: pixabay
К лету на Эйфелевой башне в Париже установят олимпийские кольца, сообщает Zakon.kz.

По данным Associated Press, известная сталелитейная компания работала над их изготовлением два года. Конструкция из пяти олимпийских колец длиной 29 м и высотой 15 м состоит из переработанной французской стали. Ее разместят на южной стороне исторической достопримечательности между первым и вторым этажами.

Агентство отмечает, что организаторы Олимпиады будут активно использовать одну из самых известных мировых достопримечательностей. Эйфелеву башню покажут во время церемонии открытия, а затем у ее подножия на Марсовом поле пройдут соревнования по пляжному волейболу.

Также изображение башни появится на олимпийских и паралимпийских медалях. В них добавят металл, который использовался во время работ на сооружении.

5 апреля член французской сборной по прыжкам в воду Алексис Жандар упал с трамплина в бассейн во время выступления перед президентом Франции.

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