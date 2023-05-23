За счет чего улучшится качество Интернета в Казахстане
В связи с увеличением жалоб на качество проводного Интернета МЦРИАП повысил показатель пропускной способности канала связи.
Так, при передаче данных по каналам связи, организованным по волоконно-оптической линии связи, а также по составным каналам между объектом измерения и тестовым сервером/аппаратным средством контроля, размещенным на сети передачи данных оператора пропускная способность канала связи увеличена с 70% до 80% от значения, установленного тарифным планом или договором.
Увеличение пропускной способности будет стимулировать операторов предоставлять услуги интернета согласно заявленным параметрам в указанном тарифе. Ожидается, что в итоге это окажет положительный эффект для потребителей.
При этом показатели качества услуг голосовой связи и доступа к мобильному Интернету остались неизменными.
Так, значения показателей качества услуг голосовой связи установлены на уровне:
- Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети сотовой связи – 3%;
- Доля неуспешных вызовов от общего числа вызовов при установлении соединений с абонентом сети фиксированной телефонной связи – 2,5%;
- Доля вызовов, окончившихся разъединением установленного соединения не по инициативе абонента – 3%;
- Доля вызовов, не удовлетворяющих нормативам по качеству передачи речи – 8%;
- Среднее время установления соединения в сети сотовой связи – 8 секунд.
Показатели качества услуг доступа к мобильному Интернету:
- Доля успешных сессий загрузки данных с сервера HTTP, FTP и WEB-страницы HTTP – 10%;
- Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 2 Мбит/с по линии "вниз" – 10%;
- Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 1 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 3G – 10%;
- Доля значений показателя средней скорости загрузки данных с сервера FTP меньше 5 Мбит/с по линии "вниз" в технологии 4G – 10%.
Приказ вводится в действие 2 июня 2023 года.