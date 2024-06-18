Новый министр рассказал, как улучшит качество связи в Казахстане

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал, как в Казахстане будут улучшать качество связи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава МЦРИАП доложил премьер-министру на заседании правительства 18 июня.

"В качестве системной меры по улучшению качества связи в генеральных планах и проектах детальной планировки населенных пунктов будет предусмотрена соответствующая инфраструктура сетей связи. В этой связи прошу вас поручить всем акиматам совместно с операторами связи внести корректировки в генеральные планы и планы детальной планировки места для размещения средств связи", – сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Следующей мерой министерство предлагается пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций.

"В Казахстане в 10-20 раз более жесткие нормативы, чем в развитых странах и даже странах ближнего зарубежья. В этой связи прошу поручить Министерству здравоохранения с учетом передового международного опыта пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала", – добавил Жаслан Мадиев.

Министр отметил, что в городах технические специалисты министерства проводят замеры качества связи. По результатам замеров формируются локации с низким качеством связи и затем совместно с акиматами эти "белые пятна" устраняют. И данная работа будет продолжена во всех городах.

"В качестве дополнительной меры министерством по согласованию с Комитетом национальной безопасности вносятся изменения в подзаконный акт в части разрешения установки базовых станций на государственных учреждениях, где нет помещения по защите государственных секретов. Также прорабатывается вопрос запуска технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi) – это технология, которая позволит осуществлять голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей", – рассказал Жаслан Мадиев.

По его словам, VoWiFi может обеспечить лучшее качество связи в местах с плохим покрытием сотовой сети, таких как подземные паркинги или здания, куда не проходит радиосигнал, но есть Wi-Fi.

Также в рамках децентрализации функции государственного контроля в области связи министерством предложено наделение местных исполнительных органов полномочиями по осуществлению государственного контроля в этой сфере. В целях мониторинга работ по улучшению качества связи по всей стране министерством разработана цифровая платформа, где будет размещена информация о текущем покрытии по видам технологий связи и планов операторов по обеспечению качественной связью всех населенных пунктов Казахстана.

Отметим, Жаслан Мадиев был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 6 мая.

Ранее вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек сообщил, что для торговых центров в Казахстане введут новое правило. Теперь они должны будут обеспечивать посетителей качественной Wi-Fi-сетью.