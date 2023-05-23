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Когда и в каком формате пройдут выпускные в Алматы

Когда и в каком формате пройдут выпускные в Алматы Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Управления образования Алматы Жанат Айтпаева рассказала, в каком формате пройдут выпускные вечера в 2023 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Торжественное вручение аттестатов об общем среднем образовании выпускникам 11 классов Управобразования города рекомендует проводить 20-22 июня в стенах родных школ. 

"Управление образования отмечает, что при организации классных часов и линеек, торжественного вручения дипломов и аттестатов в целях соблюдения педагогической этики и предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, привлечение аниматоров, праздничных агентств, частных студий", – сказала Жанат Айтпаева.

По ее словам, также запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам. 

Этот учебный год завершают более 28 тыс. обучающихся 9-х классов и более 14 тыс. учащихся 11-х классов. Итоговые выпускные экзамены для 9-х классов пройдут со 2 по 13 июня, а государственные выпускные экзамены для выпускников 11-х классов – с 5 по 19 июня.

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