Торговля, общепит, такси: кто может воспользоваться розничным налогом

Правительство Казахстана утвердило перечень видов деятельности, подпадающих под специальный налоговый режим розничного налога. В НПП "Атамекен" пояснили, кто его может применять, сообщает Zakon.kz.

Перечень включает в себя 190 видов деятельности, ориентированных на реализацию товаров и оказание услуг в основном для физических лиц (розничная торговля, ремонт автомобилей, одежды и мебели, столярные, малярные и штукатурные работы, деятельность по перевозке пассажиров, а также в области общественного питания и т.д.).

"Мы, как Национальная палата предпринимателей "Атамекен", конечно, хотели включить в этот список как можно больше видов деятельности, чтобы как можно больше предпринимателей могли воспользоваться спецрежимом розничного налога. Нами было направлено предложение о включении 682 ОКЭД. Из них оставили только 190. В основном – это торговля, общепит, услуги такси и ремонта. Все они утверждены постановлением правительства", - рассказал заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов.

Розничный налог вправе применять юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае применения одного или нескольких видов деятельности из указанного перечня.

Он уплачивается по ставкам: 4% при продаже физлицам и 8% - для сделок с юрлицами. При этом маслихаты наделены правом по снижению ставки розничного налога, но не более чем на 50% для услуг и товаров, реализуемых физическим лицам.

Также предприниматели, применяющие розничный налог, могут уплачивать единый платеж с доходов работников.

С полным перечнем видов деятельности, подпадающих под специальный налоговый режим розничного налога, можно ознакомиться здесь.

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