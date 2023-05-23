В Алматы пройдет историческое среднеазиатское дерби по футболу

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил об ответном товарищеском поединке с ташкентским "Пахтакором". Матч двух легендарных коллективов Средней Азии пройдет летом в Алматы на центральном стадионе, сообщает Zakon.kz.

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"Дерби Центральной Азии спустя 33 года возвращается в Алматы" под таким заголовком известил своих фанатов пресс-служба ФК "Кайрат".

Дружеское противостояние лучших футбольных команд Казахстана и Узбекистана состоится 19-го июля на алматинском Центральном стадионе, начало в 20:00.

"Кайрат" и "Пахтакор" уже встречались в конце февраля нынешнего года в столице Узбекистана, которая завершилась успехом "Пахтакора" – 4:3. Тогда дубль оформил Жоао Пауло, и один мяч в активе Гулжигита Алыкулова.