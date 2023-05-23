В Казахстане появилась юбилейная медаль в честь 30-летия тенге

Президент подписал указ от 16 мая "О юбилейной медали в ознаменование 30-летия со дня введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан – казахстанского тенге", сообщает Zakon.kz

В ознаменование 30-летия со дня введения в обращение национальной валюты РК – казахстанского тенге учреждена юбилейная медаль "30 лет тенге".

Указом утверждены правила награждения юбилейной медалью, а также ее описание.

Юбилейной медалью награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие и укрепление казахстанского тенге и финансовой системы страны, становление государственности и социально-экономическое развитие Казахстана.

От имени Президента юбилейную медаль вручают:

Председатель Национального Банка; заместители Председателя Национального Банка; первые руководители филиалов Национального Банка, Постоянного представительства Национального Банка в городе Алматы и организаций Национального Банка; уполномоченные лица, определяемые Председателем Национального Банка.

Юбилейную медаль вручают в торжественной обстановке награждаемому лично, а перед вручением оглашают приказ Председателя Национального Банка о награждении. Вместе с юбилейной медалью награждаемому лицу вручается удостоверение установленного образца.

Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград Республики Казахстан юбилейная медаль располагается после них.

Учет произведенных награждений ведет подразделение развития человеческого капитала Национального Банка. Неврученные юбилейные медали и удостоверения к ним возвращаются в Национальны Бйанк с указанием причин возврата.

Как выглядит медаль:

Юбилейная медаль состоит из подвески и планки с муаровой лентой. Изготовлена из мельхиора – серебристо-белого металла из сплава меди с никелем в форме правильного круга диаметром 32 мм. На обратной стороне (реверсе) юбилейной медали выполнено изображение логотипа изготовителя – Казахстанского монетного двора.

Центральное место лицевой стороны (аверса) юбилейной медали занимает крупное изображение числа "30", обозначающее юбилейную дату и подчеркивающее её историческую значимость, поверх числа расположена надпись заглавными буквами "ТЕҢГЕГЕ", слева – "ЖЫЛ". Изображение числа "30" неоднократно повторяется по всему фону юбилейной медали в виде выступающих рельефных линий, символизирующих динамичное движение, заданный вектор и направление в стремительно развивающемся глобальном цифровом мире.

Указ введен в действие со дня его подписания.