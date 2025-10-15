В Казахстане учреждена медаль в честь 30-летия Парламента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 8 октября 2025 года "О юбилейной медали в ознаменование 30-летия Парламента Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Медаль учреждается для поощрения граждан РК и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 30-летия Парламента республики.





Фото: скриншот документа

Также утверждены Правила награждения юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Парламентіне 30 жыл".

Представления к награждению юбилейной медалью вносятся президенту РК председателями палат Парламента, правительством, Конституционным судом, Верховным судом, министерствами, иными центральными государственными органами республики, акимами городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей, а также общественными объединениями.

Юбилейная медаль вручается президентом РК.

Юбилейную медаль от имени и по поручению президента РК также могут вручать:

государственный советник РК;

председатели палат Парламента РК;

акимы областей, городов республиканского значения и столицы;

уполномоченные президентом РК должностные лица.

Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента РК о награждении.

Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается удостоверение установленного образца.

Указ вводится в действие со дня подписания.