Австралиец пропал в Алматы: полиция завела дело
Фото: Zakon.kz
21 мая австралийский турист отправился на Большое Алматинское озеро и перестал выходить на связь. По факту исчезновения полиция Алматы завела розыскное дело, сообщает Zakon.kz.
В полиции города уточнили, создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов.
Фото: пресс-служба ДП Алматы
"Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения. Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров. По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции".Начальник УП Алмалинского района Есен Искаков
Также сказано, что с учетом исследуемой местности привлечены вертолетные расчеты, силы республиканского оперативно-спасательного отряда. Видеоразведка осуществляется дронами.
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Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефону 8 701 357 92 91 или позвонить в полицию.
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