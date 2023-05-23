Австралиец пропал в Алматы: полиция завела дело

21 мая австралийский турист отправился на Большое Алматинское озеро и перестал выходить на связь. По факту исчезновения полиция Алматы завела розыскное дело, сообщает Zakon.kz.

В полиции города уточнили, создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

"Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения. Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров. По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции". Начальник УП Алмалинского района Есен Искаков

Также сказано, что с учетом исследуемой местности привлечены вертолетные расчеты, силы республиканского оперативно-спасательного отряда. Видеоразведка осуществляется дронами.

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Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по телефону 8 701 357 92 91 или позвонить в полицию.