Бывший телохранитель знаменитостей запустил сервис такси с вооруженными водителями

Приложение для вызова необычного такси будет конкурировать с Uber и Lyft. Его запустили в городе Атланта и оно вот-вот появится в Нью-Йорке., сообщает Zakon.kz.

Создатель приложения Керри Кинг Браун назвал приложение "необходимым злом".



"Кого в основном показывают в новостях, кого грабят, насилуют? Обычных людей. То, что я создал, – это необходимое зло. Это необходимость. Я ориентируюсь на людей, которые видят ценность, которые серьезно относятся к своей жизни". Керри Кинг Браун

Браун – не совсем обычный водитель. Он частный детектив и работал телохранителем у знаменитостей и политиков.

Его приложение для совместного использования автомобилей позволяет заказать вооруженного водителя и выбрать бронированный или небронированный транспорт.

Все водители владеют оружием по закону, имеют опыт работы в армии, правоохранительных органах или частной охране, а также обучены тактике деэскалации конфликтов.

Кроме того, каждый автомобиль оснащен системой GPS-слежения и технологией прямой трансляции. С 2021 года эта служба работает в Атланте, но на прошлой неделе запустила свое приложение и вскоре распространит свои услуги на Нью-Йорк.

Приложение пользуется огромным успехом: всего за одну неделю его загрузили более 79 тыс. пользователей.

В Атланте базовая стоимость услуг вооруженного водителя составляет 60 долларов (26,6 тыс. тенге), невооруженного – 50 долларов (22,2 тыс. тенге). За каждые 1,6 км пассажиру нужно оплатить 1,75 долларов.