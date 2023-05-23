Может ли работодатель не отпустить сотрудника на больничный

Имеет ли право работодатель не давать возможность выходить на больничный? Такой вопрос был задан на сайте Министерства труда и социальной защиты, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что в соответствии с действующим законодательством лист о временной нетрудоспособности является документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность и подтверждает право на временное освобождение от работы и получение пособия по временной нетрудоспособности.

В свою очередь работодатель обязан за счет своих средств выплачивать работникам социальное пособие по временной нетрудоспособности.

"Основанием для выплаты социальных пособий по временной нетрудоспособности являются листы о временной нетрудоспособности, выданные в порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения", - говорится в ответе.

В связи с чем при наличии у работника выданного в установленном законодательством порядке листа нетрудоспособности он вправе не выходить на работу в период своей нетрудоспособности.

В ведомстве отметили, что в случае несоблюдения данных норм работник имеет право обжаловать действия работодателя в местный орган по инспекции труда.