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Ситуация в Украине: Зеленский заявил о создании корпуса морской пехоты, Польша готова обучить 30 тыс. солдат

президент Украины Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием, сообщает Zakon.kz.
  • Главы Минобороны ЕС не договорились по новому пакету военной помощи Украине – Боррель.
  • Представители Ассоциации фермеров Молдавии приняли участие во вторник в акции протеста в Брюсселе вместе с производителями сельскохозяйственной продукции из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, фермеры недовольны ситуацией, сложившейся по причине обвала цен на сырье из-за наплыва дешевой продукции из Украины, сообщили в молдавской ассоциации "Сила фермеров".
  • Польша хочет, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
  • Украина станет членом ЕС после окончания конфликта, цитирует канцлера Германии Олафа Шольца издание Die Welt.
  • Польша готова обучить 30 тыс. украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
  • Страны НАТО должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы – Столтенберг.
  • Медведев: "Не думать об угрозе ядерной войны – ошибка, точка невозврата неизвестна, события могут пойти непредсказуемо, ответственность будет на НАТО".
  • Режим контр-террористической операции в Белгородской области РФ отменен – власти.
  • ООН неизвестно о ситуации в Белгородской области, заявил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
  • В течение 9 лет Донбасс отражает нападение на проживающих там людей, заявил Владимир Путин.
  • США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории России – Госдепартамент.
  • Африканская миссия по Украине предлагает остановить боевые действия и считает, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.
  • Киев открыт к диалогу со странами Африки по Украине, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
  • Зеленский посетил позиции на угледарском направлении и заявил о создании в Украине корпуса морской пехоты.
  • Молдова в соответствии с решением МУС арестует Путина в случае его визита в республику – Майя Санду.

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