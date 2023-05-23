Ситуация в Украине: Зеленский заявил о создании корпуса морской пехоты, Польша готова обучить 30 тыс. солдат

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием, сообщает Zakon.kz.

Главы Минобороны ЕС не договорились по новому пакету военной помощи Украине – Боррель.

Представители Ассоциации фермеров Молдавии приняли участие во вторник в акции протеста в Брюсселе вместе с производителями сельскохозяйственной продукции из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, фермеры недовольны ситуацией, сложившейся по причине обвала цен на сырье из-за наплыва дешевой продукции из Украины, сообщили в молдавской ассоциации "Сила фермеров".

Польша хочет, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

Украина станет членом ЕС после окончания конфликта, цитирует канцлера Германии Олафа Шольца издание Die Welt.

Польша готова обучить 30 тыс. украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

Страны НАТО должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы – Столтенберг.

Медведев: "Не думать об угрозе ядерной войны – ошибка, точка невозврата неизвестна, события могут пойти непредсказуемо, ответственность будет на НАТО".

Режим контр-террористической операции в Белгородской области РФ отменен – власти.

ООН неизвестно о ситуации в Белгородской области, заявил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

В течение 9 лет Донбасс отражает нападение на проживающих там людей, заявил Владимир Путин.

США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории России – Госдепартамент.

Африканская миссия по Украине предлагает остановить боевые действия и считает, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

Киев открыт к диалогу со странами Африки по Украине, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленский посетил позиции на угледарском направлении и заявил о создании в Украине корпуса морской пехоты.

Молдова в соответствии с решением МУС арестует Путина в случае его визита в республику – Майя Санду. Читайте также Лукашенко ответил на слухи о своей болезни Во Франции сотрудники Disneyland вышли на забастовку Попытка российского выпускника зарезать одноклассницу попала на видео

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