Ситуация в Украине: Зеленский заявил о создании корпуса морской пехоты, Польша готова обучить 30 тыс. солдат
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский во время посещения позиций на угледарском направлении заявил о создании на Украине корпуса морской пехоты, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием, сообщает Zakon.kz.
- Главы Минобороны ЕС не договорились по новому пакету военной помощи Украине – Боррель.
- Представители Ассоциации фермеров Молдавии приняли участие во вторник в акции протеста в Брюсселе вместе с производителями сельскохозяйственной продукции из Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, фермеры недовольны ситуацией, сложившейся по причине обвала цен на сырье из-за наплыва дешевой продукции из Украины, сообщили в молдавской ассоциации "Сила фермеров".
- Польша хочет, чтобы Германия продлила присутствие на территории республики своих зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
- Украина станет членом ЕС после окончания конфликта, цитирует канцлера Германии Олафа Шольца издание Die Welt.
- Польша готова обучить 30 тыс. украинских солдат, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Брюсселе после окончания встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
- Страны НАТО должны расширить свое военное производство, чтобы одновременно поставлять оружие Украине и восполнять собственные запасы – Столтенберг.
- Медведев: "Не думать об угрозе ядерной войны – ошибка, точка невозврата неизвестна, события могут пойти непредсказуемо, ответственность будет на НАТО".
- Режим контр-террористической операции в Белгородской области РФ отменен – власти.
- ООН неизвестно о ситуации в Белгородской области, заявил представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
- В течение 9 лет Донбасс отражает нападение на проживающих там людей, заявил Владимир Путин.
- США "четко донесли" до Киева, что не поощряют нанесение ударов по целям на территории России – Госдепартамент.
- Африканская миссия по Украине предлагает остановить боевые действия и считает, что переговоры могут начаться без отвода российских войск с территорий, которые Киев считает своими.
- Киев открыт к диалогу со странами Африки по Украине, но любая мирная инициатива не должна предусматривать заморозку конфликта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Зеленский посетил позиции на угледарском направлении и заявил о создании в Украине корпуса морской пехоты.
- Молдова в соответствии с решением МУС арестует Путина в случае его визита в республику – Майя Санду.
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