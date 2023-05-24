В трех городах Казахстана в среду ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

По прогнозу синоптиков, 24 мая в Петропавловске, Актобе и ночью в Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: