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Акиму Петропавловска из-за пожара в мкр. Береке объявили выговор

Акиму Петропавловска из-за пожара в мкр.Береке объявили выговор Фото: скриншот с видео
Аким СКО Айдарбек Сапаров объявил выговор акиму Петропавловска Руслану Анбаеву из-за крупного пожара, во время которого сгорели частные дома, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", аким области отметил, что в городе Петропавловске не провели нужную работу, не скосили сухостой, хотя на это выделяют средства из бюджета. В этом году это 67 млн тенге.

"Аким города Руслан Анбаев не организовал работу, вовремя не скосили камыш. Из-за халатного отношения сегодня жители остались без жилья, потеряли имущество, документы. Можно же было предотвратить это все. Если бы вовремя приступили. Я понимаю, если бы не было финансирования, не выделяли", – сказал Айдарбек Сапаров.

Как сообщали ранее, в начале мая в микрорайоне Береке произошло возгорание камыша на большой площади. А затем огонь перекинулся на частный сектор. Без крыши над головой остались 11 семей. Для возмещения ущерба власти объявили в городе режим ЧС. 


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