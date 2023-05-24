Асаубаева одержала первую победу на этапе Гран-при на Кипре

Двукратная чемпионка мира по блицу казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева наконец-то сумела достичь успеха после безвыигрышных шести туров на четвертом этапе женского Гран-при, который проходит в городе Никосии (Кипр), сообщает Zakon.kz.

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В седьмом туре 19-летняя казахстанка черными фигурами сумела переиграть одну из самых титулованных шахматисток планеты, 12-ю чемпионку мира россиянку Александру Костенюк.

Тем самым эта победа стала для Бибисары первой на нынешнем турнире после двух поражений и четырех ничьих. К этому часу Асаубаева набрала три очка и располагается на восьмой строчке из 12 участниц.

Лидирует на турнире немецкая шахматистка Динара Вагнер, в активе которой 5 баллов.

24 мая состоятся матчи 8 раунда, где на первой доске сыграет наша Бибисара Асаубаева. Она белыми фигурами будет противостоять представительнице Грузии Белле Хотенашвили.

Завершится четвертый этап Гран-при в Никосии 27 мая.