Группа "Чай вдвоем" воссоединилась спустя 11 лет

Популярная российская поп-группа "Чай вдвоем", участниками которой являются Денис Клявер и Стас Костюшкин, объявила о воссоединении спустя 11 лет, сообщает Zakon.kz.

Дуэт появился в 1994 году. Большую популярность артистам принесли композиции "Ласковая моя", "День рождения", "Ты не одна". Однако группа распалась в 2012 году.

23 мая 2023 года Клявер и Костюшкин опубликовали на страницах в Instagram информацию о совместном выступлении на музыкальной премии и премьере песни.

"Ну, здравствуй. Уже завтра встречайте "Чай вдвоем" на сцене с премьерой новой песни", – сказано в публикации.

Также исполнители поделились с подписчиками отрывком новой композиции.

"Понеслась!!! Мы все так долго этого ждали!!! И это произошло! Ждем ваших реакций, комментов, мнений и обратной связи, ведь все, что делаем, все для вас", – отмечено под видео.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни высказали восторг, другие же считают, что "нового ничего нет":

Два прекрасных голоса слились воедино. Денис всегда такой спокойный, уравновешенный. Стас всегда неугомонный мальчуган. Успехов вам.

Шикарный дуэт! Пойте почаще вместе, транслируйте мужскую энергию, для молодежи пример.

Как же я рада слышать снова тандем, который мне нравится до сих пор.

Вы и по отдельности супер, но вместе вы творите огонь!

Операции на лицо только портят.

Денис тянет одеяло на себя.

Деньги кончились.

Стас одевается как дервиш, можно же поприличнее.

В мае 2020 года Костюшкин шокировал зрителей своим признанием: он рассказал, что его изнасиловали в детстве.