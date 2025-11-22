"Чай Вдвоем" снова вместе

Дуэт нулевых "Чай Вдвоем", который официально распался в 2012 году, неожиданно воссоединился в TikTok аккаунте Стаса Костюшкина, сообщает Zakon.kz.

Музыканты исполнили свой знаменитый хит "День рождения", вызвав волну ностальгии у поклонников.

Пользователи видеохостинга отметили, что повзрослевшие артисты прекрасно смотрятся вместе на экране.

В комментариях одни предположили, что, возможно, грядет официальное воссоединение дуэта, другие просто благодарили за воспоминания о юности и "музыке из лучших времен":

"Самая лучшая группа моей молодости! Каждая песня – в самом сердце! Жаль, что редко поете вместе".

"Ждем воссоединения".

"Краши моего детства. Я прослушала эту песню и в тетради слова записала, ставя на паузу на диске".

"Ребята, как хотите, но вам надо быть вместе. Ваш дуэт супер. Слушаю и наслаждаюсь".

"Чай вдвоем – моя римская империя, спасибо за детство".

Это неожиданное видео стало настоящей радостью для поклонников 2000-х и напомнил о том, что классика никогда не стареет.

