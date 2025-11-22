#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Чай Вдвоем" снова вместе

Денис Клявер и Стас Костюшкин, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 13:42 Фото: instagram/denisklyaver
Дуэт нулевых "Чай Вдвоем", который официально распался в 2012 году, неожиданно воссоединился в TikTok аккаунте Стаса Костюшкина, сообщает Zakon.kz.

Музыканты исполнили свой знаменитый хит "День рождения", вызвав волну ностальгии у поклонников.

Пользователи видеохостинга отметили, что повзрослевшие артисты прекрасно смотрятся вместе на экране.

@staskostyushkin 2 ☕️ @Денис Клявер ♬ День рожденья - Чай Вдвоём

В комментариях одни предположили, что, возможно, грядет официальное воссоединение дуэта, другие просто благодарили за воспоминания о юности и "музыке из лучших времен":

  • "Самая лучшая группа моей молодости! Каждая песня – в самом сердце! Жаль, что редко поете вместе".
  • "Ждем воссоединения".
  • "Краши моего детства. Я прослушала эту песню и в тетради слова записала, ставя на паузу на диске".
  • "Ребята, как хотите, но вам надо быть вместе. Ваш дуэт супер. Слушаю и наслаждаюсь".
  • "Чай вдвоем – моя римская империя, спасибо за детство".

Это неожиданное видео стало настоящей радостью для поклонников 2000-х и напомнил о том, что классика никогда не стареет.

Ранее мы писали, что Лолита объявила себя тарелочницей.

Асель Аукешева
