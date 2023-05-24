Пленарное заседание Мажилиса – 24 мая 2023 года
Фото: gov.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 24 мая проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты примут к рассмотрению проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон "О прокуратуре".
Также депутаты подготовят заключения по проектам законов:
- О возврате государству незаконно приобретенных активов.
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях.
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам выплат детям из Национального фонда.
Рассмотрят проекты законов:
- О ратификации соглашения между правительством Казахстана и правительством Турции об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля.
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа.
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