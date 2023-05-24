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В Текели школьницу ударило током

В Текели девятилетнего ребенка ударило током Фото: скриншот видео
В Текели 24 мая девочка забралась в трансформаторную подстанцию, когда играла в прятки, и получила удар током, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, пострадавшая – 2014 года рождения. Она жива, девочку госпитализировали. Инцидент был взят на контроль.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. Пользователи возмущены произошедшим:

  • Почему трансформаторные будки не на замках?
  • Если бы в городе были нормальные детские площадки, то вряд ли бы дети в трансформаторную будку залезли.
"Указанный факт официально зарегистрирован в книге учета информации городской полиции. Собранный материал направлен в областной департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для организации соответствующей проверки", – прокомментировали в пресс-службе ДП Жетысуской области. 

Ранее похожий случай произошел в Таразе, где четырехлетнего ребенка ударило током.

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Жетысуская область Текели
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