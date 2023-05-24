Казахстанцы имеют право на беспошлинный ввоз одного электромобиля

Как оформить электромобиль на таможне, разъяснили в Комитете государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Гражданин РК, имеющий постоянное место жительства в Казахстане, имеет право ввезти в РК один электромобиль для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.

Разрешение на ввоз предусмотрено пунктом 9 Приложения 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования".

Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющих личность гражданина РК, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС). Также нужно собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется.

В КГД напомнили, что нельзя передавать права владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в РФ в течение трех лет с момента таможенной очистки.