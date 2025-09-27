#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Общество

Казахстанцам сделали важное предупреждение о ввозе электромобилей

льготный ввоз авто в Казахстан, электромобили, ограничения, лимит, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 10:48 Фото: pexels
Комитет государственных доходов Министерства финансов обратился к казахстанцам, планирующим ввоз электромобилей, с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

В заявлении говорится о необходимости учитывать установленную квоту на льготный ввоз таких транспортных средств.

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 года, для электромобилей (код ТН ВЭД 8703 80 000 2) предусмотрена тарифная льгота при ввозе.

Вместе с тем, этим же решением определена квота на ввоз в Казахстан – 15 000 единиц.

По состоянию на 25 сентября 2025 года в страну уже ввезено свыше 13 000 электромобилей, что составляет 87,2% от установленного лимита.

Таким образом, уточнили специалисты, возможность ввоза с применением тарифной льготы остается менее чем для 1 900 электромобилей.

"Рекомендуем гражданам заранее учитывать оставшийся объем льготы при принятии решения о покупке и ввозе электромобилей, чтобы избежать возможных ограничений".Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 10:48
Важный нюанс при ввозе электромобиля напомнили казахстанцам

Немного ранее стало известно, что китайский гиперкар установил новый мировой рекорд скорости. На немецкой трассе в Папенбурге гонщик Марк Бассенг достиг скорости в 496,22 км/ч. Таким образом, он превзошел рекорд Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 км/ч), установленный в 2019 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
13:00, 06 августа 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с августа 2025 года
Что изменится в жизни казахстанцев с сентября 2024 года
11:09, 02 сентября 2024
Что изменится в жизни казахстанцев с сентября 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2024 года
13:01, 29 февраля 2024
Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2024 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: