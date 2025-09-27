Казахстанцам сделали важное предупреждение о ввозе электромобилей

Комитет государственных доходов Министерства финансов обратился к казахстанцам, планирующим ввоз электромобилей, с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

В заявлении говорится о необходимости учитывать установленную квоту на льготный ввоз таких транспортных средств.

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза №130 от 27 ноября 2009 года, для электромобилей (код ТН ВЭД 8703 80 000 2) предусмотрена тарифная льгота при ввозе.

Вместе с тем, этим же решением определена квота на ввоз в Казахстан – 15 000 единиц.

По состоянию на 25 сентября 2025 года в страну уже ввезено свыше 13 000 электромобилей, что составляет 87,2% от установленного лимита.

Таким образом, уточнили специалисты, возможность ввоза с применением тарифной льготы остается менее чем для 1 900 электромобилей.

"Рекомендуем гражданам заранее учитывать оставшийся объем льготы при принятии решения о покупке и ввозе электромобилей, чтобы избежать возможных ограничений". Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

