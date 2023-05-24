Жара до 35 градусов и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25-27 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами.
По прогнозу синоптиков, лишь на северо-западе страны ожидается погода без осадков.
Также по республике отмечается усиление ветра, на юго-западе и юге страны – пыльные бури.
Температура воздуха днем:
- в западных регионах +27+35°С,
- на северо-западе +25+30°С,
- на севере, востоке, в центре небольшое понижение до +18+27°С,
- на юге небольшое повышение до +25+33°С,
- на юго-востоке – до +23+30°С.
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