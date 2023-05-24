Жара до 35 градусов и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25-27 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части республики будут определять атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами.

По прогнозу синоптиков, лишь на северо-западе страны ожидается погода без осадков.

Также по республике отмечается усиление ветра, на юго-западе и юге страны – пыльные бури.

Температура воздуха днем: