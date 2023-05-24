"Лично уволю этого человека" – Жамаубаев опроверг слухи о проверке держателей карт

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что никто еще не начал проверять переводы физлиц с целью выявления предпринимателей, уклоняющихся от налогов, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса Ерулан Жамаубаев заявил, что никакие проверки по отношению к держателям карт банков второго уровня не начинали.

"Не было такого. Дайте мне акты, я лично разберусь. Насколько я знаю, пока мы налаживаем информационный обмен с банками второго уровня. Пока каких-то результатов нет. Давайте будем мониторить и не будем будоражить общество, поскольку это такая планомерная работа до 2025 года. Не будет никаких проверок, не будет никакого ажиотажа и давления на людей и бизнес не будет. Я вам гарантирую". Ерулан Жамаубаев

Журналисты уточнили, не заносит ли КДГ в свой список людей, которые часто получают переводы.

"Как может КГД что-то там приписывать? Это исключено, я вам еще раз говорю. Мы получаем информацию из баз данных других госорганов. Мы не можем приписками заниматься, это невозможно. Если кто-то занимается, я лично уволю этого человека". Ерулан Жамаубаев

Речь идет о том, что с 2025 года банки будут предоставлять информацию по физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями. В частности, по мобильным переводам по определенным критериям. Критерии по определению количества переводов разрабатываются совместно с банковским сектором. Предполагаемые критерии – получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение трех календарных месяцев.

