Врачи Алматы установили рекорд: спасли пациента с 94% ожогом тела

В Министерстве здравоохранения Казахстана 24 мая рассказали Zakon.kz об уникальном случае. Врачи клинической больницы №4 спасли мужчину, который получил ожог 94% поверхности тела. Он смог вернуться домой спустя 53 дня.

Несчастье случилось 30 марта 2023 года.

Антон рассказал, что в его авто сел аккумулятор.

"В тот момент, когда я прикуривал аккумулятор, произошла вспышка, практически вся одежда на мне загорелась. Это были ужасные ожоги, приходилось терпеть сильную боль, операции. Почти два месяца врачи боролись за меня, а сегодня я буквально могу вернуться к нормальной жизни – я могу ходить, самостоятельно себя обслуживать", – делится мужчина.

По данным Минздрава, он провел в профильном ожоговом отделении чуть более месяца.

Ожоговые хирурги провели операцию: некрэктомию с одномоментной аутодермопластикой. Иными словами – удалили ожоговый струп и пересадили неповрежденную кожу.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

"Я бы назвал это уникальным случаем – термический ожог пламенем площадью 94% I-II-IIIа-IIIб степени головы, лица, шеи, туловища, обеих верхних и нижних конечностей. В данный момент ожоговая болезнь у пациента в стадии выздоровления". Врач комбустиолог горбольницы Алматы Диас Даулетбеков

Стоит отметить, что 23 февраля 2023 года также сообщалось о достижениях врачей. Тогда впервые в Казахстане провели две операции по устранению синдактилии на руках у детей с буллезным эпидермолизом.