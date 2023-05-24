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В казахстанских колледжах можно будет учиться онлайн

Обучаться в казахстанских колледжах можно будет онлайн Фото: pixabay
Министерство просвещения разработало Правила организации учебного процесса в форме онлайн-обучения в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Прием на онлайн-обучение по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), предусматривающее подготовку специалистов среднего звена и прикладных бакалавров, осуществляется на базе общего среднего образования, технического и профессионального, послесреднего или высшего образования.

Онлайн-обучение допускается по следующим специальностям и квалификациям ТиПО:

  • Техник сетевого и системного администрирования;
  • Техник по информационной безопасности;
  • Разработчик программного обеспечения;
  • Прикладной бакалавр вычислительной техники и информационных сетей;
  • Прикладной бакалавр систем информационной безопасности;
  • Прикладной бакалавр программного обеспечения и др.

К организациям образования устанавливаются следующие требования по предоставлению онлайн-обучения:

  • наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение к сети Интернет для организации учебной деятельности;
  • наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;
  • наличие системы управления обучением;
  • наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации в области IT-компетенции, методики и технологии онлайн-обучения за последние три года общим объемом не менее 72 часа;
  • наличие образовательной программы ТиПО, внесенной в Реестр образовательных программ по соответствующей специальности;
  • обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);
  • соблюдение минимальных требований к объектам информатизации в области образования.

Как отмечается, образовательная программа разрабатывается организацией самостоятельно с участием работодателей на основе настоящих требований ГОСО, профессиональных стандартов (при наличии), профессиональных стандартов WorldSkills (при наличии) в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования, послесреднего образования.

Рабочие учебные планы и рабочие учебные программы онлайн-обучения разрабатываются организациями на основе образовательных программ.

Они должны отражать соотношение асинхронного и синхронного формата обучения, соотношение синхронных занятий составляет не более тридцати процентов от академических часов/кредитов за весь период обучения, за исключением академических часов/кредитов, предусмотренных на организацию производственного обучения и профессиональную практику.

Вместе с тем производственное обучение и профессиональная практика, лабораторные работы и практические занятия проводятся полностью или частично на базе предприятия или в организациях образования (в зависимости от специфики образовательной программы).

Допускается использование виртуальных лабораторий, симуляторов, тренажеров, позволяющих обучающимся осваивать профессиональные компетенции.

Как пояснили в Министерство просвещения, изучение мирового опыта онлайн-обучения показывает, что колледжи других стран мира (США, Великобритания, Индия) наряду с традиционной формой обучения активно реализуют образовательные программы в формате онлайн-обучения.

В  связи с чем в рамках проекта приказа предусматривается регламентация единых правил организации учебного процесса в форме онлайн-обучения в организациях образования.

Кроме того, предусматривается создание необходимых условий по наличию цифровой инфраструктуры, качественного кадрового состава, системы оценки эффективности учебного процесса и т.д. Определен перечень допускаемых специальностей и квалификаций в форме онлайн-обучения, в том числе установлены общие требования к организациям образования для полноценного внедрения онлайн-обучения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.

Также Министерство просвещения подготовило приказ "Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования".

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Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
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