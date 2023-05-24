Япония отправит в космос деревянный спутник в 2024 году

Прошлой весной команда ученых из университета Киото при содействии Японского агентства аэрокосмических исследований отправила на МКС три вида древесины для проверки их устойчивости к внеземным условиям, сообщает Zakon.kz.

О том, что в будущем древесина может стать материалом для изготовления спутников, в Японии заявили еще три года назад, напоминает Futurism.

Тестирование образцов дерева на МКС прошло успешно. Наиболее устойчивой к условиям космоса оказалась магнолия.



Теперь ученые и команда стартапа Sumitomo Forestry намерены запустить в космос деревянный спутник.

Сейчас спутники, изготовленные из алюминия, при сгорании в атмосфере после окончания работы грозят повредить озоновый слой. Использование деревянных спутников позволит решить эту проблему.