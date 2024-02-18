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Япония запустит первый в мире деревянный спутник для борьбы с загрязнением космоса

Деревянный спутник LignoSat, который сгорит в пепел при повторном входе в атмосферу Фото: Киотский университет
Японские ученые создали один из самых необычных космических аппаратов в мире — крошечный спутник, сделанный из дерева, сообщает Zakon.kz.

Зонд LignoSat изготовлен из древесины магнолии, которая в экспериментах, проведенных на Международной космической станции (МКС), оказалась особенно стабильной и устойчивой к растрескиванию. Сейчас завершаются планы по его запуску на американской ракете этим летом, пишет Guardian.

Деревянный спутник был построен исследователями Киотского университета и лесозаготовительной компанией Sumitomo Forestry с целью проверить идею использования биоразлагаемых материалов, таких как древесина, и выяснить, могут ли они выступать в качестве экологически чистой альтернативы металлам, из которых в настоящее время изготавливаются все спутники.

Чтобы решить проблему с загрязнениями, исследователи из Киото организовали проект по оценке типов древесины, чтобы определить, насколько хорошо они могут выдержать суровые условия космического запуска и длительные полеты на орбите вокруг Земли. Первые испытания были проведены в лабораториях, воссоздающих условия в космосе, и было обнаружено, что образцы древесины не претерпели заметных изменений массы или признаков разложения или повреждения.

После этих испытаний образцы были отправлены на МКС, где они в течение почти года подвергались экспозиционным испытаниям, а затем были доставлены обратно на Землю. И снова на них не было обнаружено никаких признаков повреждений - явление, которое ученые объяснили тем фактом, что в космосе нет кислорода, который мог бы вызвать горение древесины, и нет живых существ, которые могли бы вызвать ее гниение.

Если LignoSat будет хорошо себя чувствовать во время работы на орбите, тогда появится возможность использовать древесину в качестве строительного материала для большего количества спутников. По оценкам, в ближайшие годы, вероятно, будет запускаться более 2000 космических аппаратов ежегодно, а алюминий, который они, вероятно, оставят в верхних слоях атмосферы при сгорании при входе в атмосферу, вскоре может создать серьезные экологические проблемы.

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