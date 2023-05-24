Крупнейшую скейт-площадку в Казахстане построили в Конаеве

Открытие скейт-парка запланировано на 1 июня. Рампа, рейл, бэнк, квотерпайп и другие конструкции уже установлены и готовы принять скейтеров и самокатеров нового областного центра Алматинской области.

Это элементы нового скейт-парка Конаева, строительство которого практически завершено. Сейчас у строителей остались только работы по благоустройству и озеленению территории. Местные жители с нетерпением ждут открытия – ведь, по неофициальной статистике, в городе более 1000 подростков являются почитателями экстремального катания на BMX, скейтборде и самокате.

Прежний парк был компактным, но на его территории не насчитывалось даже 10 базовых конструкций, необходимых для выполнения элементарных трюков, чего нельзя сказать о новом парке. По задумке проектировщиков и властей, он должен объединить пространство площади и сквера, при этом не усиливая обособленность последнего.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

На общей площади 9400 м2 размещена скейт зона (2000 м2), детская площадка (400 м2), зона воркаут (200 м2), фотозона, а также площадка для отдыха с перголами. Отдельного внимания заслуживают используемые стройматериалы – качественные, антивандальные, устойчивые к перепаду температур и капризам природы.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев во время посещения объекта отметил не только уникальность площадки для жителей города, но и качество исполнения всех конструкций.

"Здесь мы будем проводить международные турниры и соревнования, тем самым не только развивая местный спорт, но и привлекая в город лучших профессионалов и просто любителей спорта. А чтобы успеть сдать объект в положенный срок, мы привлекли дополнительное количество рабочих". Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Кроме этого, на территории парка сейчас полным ходом идет реконструкция. Власти уделили внимание не только благоустройству, но и оборудованию детских площадок и игровых зон, включая футбольное поле.

Также планируется строительство ледовой арены площадью 150 м2, которая будет крытой и может функционировать круглый год, принимая в зимний период любителей катания на коньках, а в летнее время площадка будет использоваться в качестве роллердрома.

А ближе к побережью водохранилища планируется установка нового колеса обозрения.