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Курс доллара вырос на торгах 24 мая

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,44 тенге, поднявшись на 2,68 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос и составил 62,70 тенге (+0,16).

Курс евро установлен Нацбанком евро – евро – 476,15 тенге, рубля – 5,51 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 444-448 тенге, евро – по 477-484 тенге, российские рубли – по 5,5-5,62 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 24 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 1,55%, до 78,03 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 1,84%, до 74,25 долларов за баррель.

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