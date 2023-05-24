Пять вертолетов тушат лесной пожар в Абайской области

С 22 мая 2023 года на территории государственного природного резервата "Семей орманы" в Абайской области бушует крупный лесной пожар на площади около 1,5 тысячи гектаров, сообщает Zakon.kz.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира рассказали, что 24 мая на месте пожара уже работают 5 вертолетов.

Всего, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в тушении пожара задействовано 434 человека, 109 единиц техники и пожарный поезд.

Кроме того, тушение огня осложняется сильным ветром.

Пожар также помогают тушить полицейские.

Лесной пожар разделился на два очага – вдоль границы с Россией в восточном направлении, и в сторону от границы вглубь в направлении села Ивановка Бородулихинского района.