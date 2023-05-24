Алматинские врачи проводят редкие операции в Атырау

Ведущий нейрохирург Алматинской Совминки впервые в Атырау провел экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз или шунтирование артерий головного мозга.

Он оперировал в рамках Дней Медицинского Центра Управления Делами Президента Казахстана, которые сначала года проводят во всех регионах страны, чтобы продвигать передовые технологии отечественного здравоохранения.

Операция, которую успешно провел заведующий отделением нейрохирургии ЦКБ Алматы, позволяет восстановить кровоток в артериях головного мозга путем обхода места закупоренного сосуда. Врач накладывает анастомоз между поверхностно височной и средней мозговой артериями. Чаще всего эти операции показаны пациентам с симптоматической закупоркой просвета артерии головного мозга из- за жировые бляшки. Филигранная операция проводится исключительно под большим увеличением микроскопа , поскольку размеры диаметра сосудов около 0,1 -0,15 см, на эти маленькие сосуды накладываются около 10-12 швов.



В Совминке подобные манипуляции поставлены на поток, но в Атырау их никогда не проводили. Мастер-класс доктора Марата Саршаева даст начало развитию таких операций в регионе.

Сложную операцию по замене колена и тазобедренного сустава провел и заведующий отделением травматологии и ортопедии Сакен Мулдагалиев.

"Мы делаем такие операции уже 15 лет, в них есть большая потребность ,, в том числе и в Атырау. Переломы бедра и проблемы с коленями уже не приговор, как было раньше, технологии очень динамично развиваются, в Израиле сегодня научились выращивать кости и мышцы, то есть мы идем к полной замене суставов искусственными. И надо не отставать, наши люди тоже должны быть здоровыми". Сакен Мулдагалиев

С целью доступности современной медицины для всех граждан Казахстана и проводятся Дни Медицинского центра Управления Делами Президента.

Только в составе Совминки - заведующий отделением травматологии и ортопедии Сакен Мулдагалиев, заведующий отделением нейрохирургии Марат Саршаев, заведующая отделением гинекологии Шолпан Алиева, заведующая отделением онкохирургии Галия Хорошаш, заведующая отделением платных медицинских услуг Дилярам Разиева, нейрохирург Даулет Суйембетов, невролог Акерке Таурбекова, гастроэнтеролог Лязат Казанбаева.

Они проводят операции по эндопротезированию и артроскопии коленных суставов, лапароскопическое вмешательство на матке и придатках, экстраинтракраниальный микрососудистый анастомоз, лапароскопическую адреналэктомию при аденоме надпочечников, десятки консультации пациентов и лекции для коллег.

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