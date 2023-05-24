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В Казахстане установят размеры взносов в Нацпалату предпринимателей

В Казахстанеустановят размеры взносов в Нацпалату предпринимателей Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство нацэкономики подготовило приказ "Об утверждении предельных размеров обязательных членских взносов в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из проект приказа, планируется утвердить следующие предельные размеры обязательных членских взносов в Нацпалату предпринимателей:

  • для субъектов предпринимательства с совокупным годовым доходом за календарный год, предшествующий отчетному календарному году, свыше 60 000 МРП (207 000 000 тенге в 2023 году) и не превышающим 1,5 млн МРП – в размере 160 МРП (552 000 тенге) на 1 января отчетного календарного года;
  • для субъектов предпринимательства с совокупным годовым доходом свыше 1,5 млн МРП (5 175 000 000 тенге) – в размере 4400 МРП (15 180 000 тенге).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июня.

Ранее размеры обязательных членских взносов в Нацпалату предпринимателей устанавливало правительство.

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