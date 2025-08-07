В Казахстане установят предельный размер налоговой задолженности

Подготовлен проект приказа министра финансов "Об определении предельного размера налоговой задолженности", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – реализация подпункта 4 статьи 5 нового Налогового кодекса РК, а именно определение предельного размера налоговой задолженности, при превышении которого орган государственных доходов применяет способы обеспечения налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

При этом к налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня.

Как ожидается, утверждение проекта позволит улучшить степень доверия между налогоплательщиками и органами государственных доходов, исключить чрезмерное вмешательство в деятельность налогоплательщиков, а также стимулировать налогоплательщиков к самостоятельному погашению налоговой задолженности без применения со стороны органов государственных доходов мер принудительного взыскания.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 августа.