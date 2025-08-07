#АЭС в Казахстане
Финансы

В Казахстане установят предельный размер налоговой задолженности

Подготовлен проект приказа министра финансов "Об определении предельного размера налоговой задолженности", сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – реализация подпункта 4 статьи 5 нового Налогового кодекса РК, а именно определение предельного размера налоговой задолженности, при превышении которого орган государственных доходов применяет способы обеспечения налогового обязательства и меры принудительного взыскания налоговой задолженности.

При этом к налогоплательщикам, не превысившим предельный размер налоговой задолженности, такие способы и меры принудительного взыскания не применяются, только направляется извещение о наличии налоговой задолженности и начисляется пеня.

Как ожидается, утверждение проекта позволит улучшить степень доверия между налогоплательщиками и органами государственных доходов, исключить чрезмерное вмешательство в деятельность налогоплательщиков, а также стимулировать налогоплательщиков к самостоятельному погашению налоговой задолженности без применения со стороны органов государственных доходов мер принудительного взыскания.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 августа.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
