Какие госструктуры будут принимать участие в акции "Народный юрист"

Около тысячи экспертов примут участие в акции "Народный юрист" по всей стране. Акция состоится 26 мая, сообщает Zakon.kz.

В одном лишь Алматы граждан будут консультировать более 150 экспертов, в их числе адвокаты, юристы, нотариусы, общественники, специалисты, органы государственной власти. Такой же состав экспертов будет в каждом городе страны.

Все пришедшие в этот день получат ответы на любые правовые вопросы, так как прием граждан будут вести руководители и специалисты из государственных органов:

специалисты антикоррупционной службы;



судьи;

прокуроры;

полицейские;

сотрудники юстиции;

налоговые органы;

сотрудники департаментов экономических расследований;

специалисты из Департамента по чрезвычайным ситуациям;

акимы районов;

руководители санитарно-эпидемиологического контроля;

специалисты по защите прав потребителей;

специалисты по промышленной безопасности;

антимонопольные органы;

государственные аудиторы;

финансисты;

специалисты по труду и социальной защите;

специалисты по энергетике и водоснабжению;

работники управления городского планирования и урбанистики;

руководители Управления земельных отношений;

специалисты Управления занятости и социальных программ;

работники образования;

специалисты общественного здравоохранения;

работники Управления строительства и градостроительного контроля;

представители НПП "Атамекен".

Кроме этого, посетителей акции "Народный юрист" проконсультируют по таким вопросам, как:

семейные и наследственные правоотношения;



земельные споры, взыскание долгов;

споры по договорным обязательствам;

признание сделки недействительной;

обжалование действий частных судебных исполнителей;

защита прав потерпевших в уголовных делах;

оспаривание действий и актов государственных органов;

банкротство физических лиц;

жилищные отношения, работа КСК, ОСИ, ПТ;

банковские споры;

взыскание задолженности;

залоговое имущество;

споры по нарушению договорных обязательств;

открытие счетов;

исполнительное производство;

раздел имущества;

государственная регистрация недвижимого имущества;

кредитование;

защита прав несовершеннолетних;

налоговые споры;

гражданские споры;

трудовые, гражданские, корпоративные правоотношения;

решение споров в сфере государственных закупок;

эксперты по уголовным делам;

авторское право и многое другое.

Вход на акцию "Народный юрист" свободный. Начало – 26 мая в 17:00. Адреса мест проведения по городам смотрите здесь.