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Какие госструктуры будут принимать участие в акции "Народный юрист"

акция "Народный юрист" в Казахстане Фото: Zakon.kz
Около тысячи экспертов примут участие в акции "Народный юрист" по всей стране. Акция состоится 26 мая, сообщает Zakon.kz.

В одном лишь Алматы граждан будут консультировать более 150 экспертов, в их числе адвокаты, юристы, нотариусы, общественники, специалисты, органы государственной власти. Такой же состав экспертов будет в каждом городе страны.

Все пришедшие в этот день получат ответы на любые правовые вопросы, так как прием граждан будут вести руководители и специалисты из государственных органов:

  • специалисты антикоррупционной службы;
  • судьи;
  • прокуроры;
  • полицейские;
  • сотрудники юстиции;
  • налоговые органы;
  • сотрудники департаментов экономических расследований;
  • специалисты из Департамента по чрезвычайным ситуациям;
  • акимы районов;
  • руководители санитарно-эпидемиологического контроля;
  • специалисты по защите прав потребителей;
  • специалисты по промышленной безопасности;
  • антимонопольные органы;
  • государственные аудиторы;
  • финансисты;
  • специалисты по труду и социальной защите;
  • специалисты по энергетике и водоснабжению;
  • работники управления городского планирования и урбанистики;
  • руководители Управления земельных отношений;
  • специалисты Управления занятости и социальных программ;
  • работники образования;
  • специалисты общественного здравоохранения;
  • работники Управления строительства и градостроительного контроля;
  • представители НПП "Атамекен".

Кроме этого, посетителей акции "Народный юрист" проконсультируют по таким вопросам, как:

  • семейные и наследственные правоотношения;
  • земельные споры, взыскание долгов;
  • споры по договорным обязательствам;
  • признание сделки недействительной;
  • обжалование действий частных судебных исполнителей;
  • защита прав потерпевших в уголовных делах;
  • оспаривание действий и актов государственных органов;
  • банкротство физических лиц;
  • жилищные отношения, работа КСК, ОСИ, ПТ;
  • банковские споры;
  • взыскание задолженности;
  • залоговое имущество;
  • споры по нарушению договорных обязательств;
  • открытие счетов;
  • исполнительное производство;
  • раздел имущества;
  • государственная регистрация недвижимого имущества;
  • кредитование;
  • защита прав несовершеннолетних;
  • налоговые споры;
  • гражданские споры;
  • трудовые, гражданские, корпоративные правоотношения;
  • решение споров в сфере государственных закупок;
  • эксперты по уголовным делам;
  • авторское право и многое другое.

Вход на акцию "Народный юрист" свободный. Начало – 26 мая в 17:00. Адреса мест проведения по городам смотрите здесь.

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