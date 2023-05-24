Какие госструктуры будут принимать участие в акции "Народный юрист"
Фото: Zakon.kz
Около тысячи экспертов примут участие в акции "Народный юрист" по всей стране. Акция состоится 26 мая, сообщает Zakon.kz.
В одном лишь Алматы граждан будут консультировать более 150 экспертов, в их числе адвокаты, юристы, нотариусы, общественники, специалисты, органы государственной власти. Такой же состав экспертов будет в каждом городе страны.
Все пришедшие в этот день получат ответы на любые правовые вопросы, так как прием граждан будут вести руководители и специалисты из государственных органов:
- специалисты антикоррупционной службы;
- судьи;
- прокуроры;
- полицейские;
- сотрудники юстиции;
- налоговые органы;
- сотрудники департаментов экономических расследований;
- специалисты из Департамента по чрезвычайным ситуациям;
- акимы районов;
- руководители санитарно-эпидемиологического контроля;
- специалисты по защите прав потребителей;
- специалисты по промышленной безопасности;
- антимонопольные органы;
- государственные аудиторы;
- финансисты;
- специалисты по труду и социальной защите;
- специалисты по энергетике и водоснабжению;
- работники управления городского планирования и урбанистики;
- руководители Управления земельных отношений;
- специалисты Управления занятости и социальных программ;
- работники образования;
- специалисты общественного здравоохранения;
- работники Управления строительства и градостроительного контроля;
- представители НПП "Атамекен".
Кроме этого, посетителей акции "Народный юрист" проконсультируют по таким вопросам, как:
- семейные и наследственные правоотношения;
- земельные споры, взыскание долгов;
- споры по договорным обязательствам;
- признание сделки недействительной;
- обжалование действий частных судебных исполнителей;
- защита прав потерпевших в уголовных делах;
- оспаривание действий и актов государственных органов;
- банкротство физических лиц;
- жилищные отношения, работа КСК, ОСИ, ПТ;
- банковские споры;
- взыскание задолженности;
- залоговое имущество;
- споры по нарушению договорных обязательств;
- открытие счетов;
- исполнительное производство;
- раздел имущества;
- государственная регистрация недвижимого имущества;
- кредитование;
- защита прав несовершеннолетних;
- налоговые споры;
- гражданские споры;
- трудовые, гражданские, корпоративные правоотношения;
- решение споров в сфере государственных закупок;
- эксперты по уголовным делам;
- авторское право и многое другое.
Вход на акцию "Народный юрист" свободный. Начало – 26 мая в 17:00. Адреса мест проведения по городам смотрите здесь.
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