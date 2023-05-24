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Топливно-энергетический комплекс оштрафовали на 1,6 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

ТЭК-Казахстан оштрафован на 1,6 млрд тенге за нарушение антимонопольного законодательства Фото: АЗРК
За нарушение антимонопольного законодательства ТОО "Торговый дом "Топливно-энергетический комплекс "Казахстан" оштрафовано на 1,6 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по защите и развитию конкуренции, во время антимонопольного расследования в отношении ТОО "Торговый дом "ТЭК-Казахстан" выявлены факты злоупотребления доминирующим положением путем установления монопольно высоких цен на комплекс услуг (приемка, хранение и отпуск дизельного топлива).

Ранее в отношении "ТЭК-Казахстан" АЗРК инициировало дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 КоАП РК.

"20 апреля 2023 года судом по административным правонарушениям города Астаны наложил штраф в отношении ТОО на сумму в 1,6 млрд тенге, включая незаконно полученный монопольный доход на сумму 5,8 млн тенге", – отметили в агентстве.

24 мая 2023 года постановление суда первой инстанции судом Астаны оставлено без изменения, и решение суда вступило в законную силу.

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