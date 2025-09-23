Управление топливно-энергетическим комплексом: утверждены правила
Функционирование Информационной системы осуществляется путем интеграции данных и информации, централизованного управления, автоматизации процессов, стандартизации процедур, а также регулярного мониторинга и контроля.
Информационная система также включает сбор и анализ обратной связи для обеспечения постоянного улучшения ее функциональности и эффективности.
Назначением Информационной системы является:
- сбор, обработка, информации от субъектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях включения в Информационную систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение;
- обеспечение мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии ТЭК;
- прогнозирование и моделирование ТЭК на основе собранных данных от субъектов ТЭК;
- обеспечение качества осуществляемых государственных функций и доступности государственных услуг, оказываемых уполномоченным органом посредством Информационной системы;
- обеспечение надежности и безопасности функционирования и взаимодействия субъектов ТЭК с Информационной системой на основе определенных минимальных требований.
Структура Информационной системы состоит из следующих элементов:
- информационная система "Информационная государственная система управления топливно-энергетическим комплексом РК";
- подсистемы, обеспечивающие функционирование Информационной системы;
- пользователи Информационной системы.
Создание, развитие и эксплуатация Информационной системы осуществляются на основе следующих требований:
- полнота, достоверность, своевременность предоставления информации для включения в Информационную систему;
- непрерывность сбора, обработки информации для включения в Информационную систему;
- взаимодействие Информационной системы и иных информационных систем;
- обеспечение энергетической безопасности РК при создании, развитии и эксплуатации Информационной системы.
Доступ пользователей Информационной системы к общедоступной информации, содержащейся в Информационной системе, обеспечивается уполномоченным органом путем размещения указанной информации на интернет-портале открытых данных.
Уполномоченным органом обеспечивается доступ к информации, содержащейся в Информационной системе, с использованием технических (программно-технических) средств Информационной системы:
- субъектам ТЭК в отношении предоставленной ими информации и общедоступной информации;
- пользователям Информационной системы в отношении информации, которая содержится в Информационной системе;
- иным пользователям Информационной системы.
При необходимости получения государственным органам информации о деятельности субъектов предпринимательства, предоставленной в Информационной системе, указанные органы в рамках своей компетенции запрашивают эту информацию у уполномоченного органа.
Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.
