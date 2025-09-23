Управление топливно-энергетическим комплексом: утверждены правила

Приказом министра энергетики от 17 сентября 2025 года утверждены Правила формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, сообщает Zakon.kz.

Функционирование Информационной системы осуществляется путем интеграции данных и информации, централизованного управления, автоматизации процессов, стандартизации процедур, а также регулярного мониторинга и контроля.

Информационная система также включает сбор и анализ обратной связи для обеспечения постоянного улучшения ее функциональности и эффективности.

Назначением Информационной системы является:

сбор, обработка, информации от субъектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в целях включения в Информационную систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение;

обеспечение мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии ТЭК;

прогнозирование и моделирование ТЭК на основе собранных данных от субъектов ТЭК;

обеспечение качества осуществляемых государственных функций и доступности государственных услуг, оказываемых уполномоченным органом посредством Информационной системы;

обеспечение надежности и безопасности функционирования и взаимодействия субъектов ТЭК с Информационной системой на основе определенных минимальных требований.

Структура Информационной системы состоит из следующих элементов:

информационная система "Информационная государственная система управления топливно-энергетическим комплексом РК";

подсистемы, обеспечивающие функционирование Информационной системы;

пользователи Информационной системы.

Создание, развитие и эксплуатация Информационной системы осуществляются на основе следующих требований:

полнота, достоверность, своевременность предоставления информации для включения в Информационную систему;

непрерывность сбора, обработки информации для включения в Информационную систему;

взаимодействие Информационной системы и иных информационных систем;

обеспечение энергетической безопасности РК при создании, развитии и эксплуатации Информационной системы.

Доступ пользователей Информационной системы к общедоступной информации, содержащейся в Информационной системе, обеспечивается уполномоченным органом путем размещения указанной информации на интернет-портале открытых данных.

Уполномоченным органом обеспечивается доступ к информации, содержащейся в Информационной системе, с использованием технических (программно-технических) средств Информационной системы:

субъектам ТЭК в отношении предоставленной ими информации и общедоступной информации;

пользователям Информационной системы в отношении информации, которая содержится в Информационной системе;

иным пользователям Информационной системы.

При необходимости получения государственным органам информации о деятельности субъектов предпринимательства, предоставленной в Информационной системе, указанные органы в рамках своей компетенции запрашивают эту информацию у уполномоченного органа.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.

