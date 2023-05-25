Металлургия глазами жен производственников

Жены металлургов побывали на рабочих местах мужей – на металлургическом гиганте АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает Zakon.kz.

Жены работников посетили металлургический комбинат АО "АрселорМиттал Темиртау". Визит на предприятие начался с обязательного инструктажа по технике безопасности. Представители компании рассказали о ключевых технологических процессах и работе производства. После этого гости предприятия увидели процесс воочию. Особый интерес у них вызвало посещение литейного двора доменной печи № 2, где можно наблюдать за выпуском чугуна. Также они посетили пульт управления домной печи, узнали о специфике выпуска чугуна.



"Это доменная печь шахтного типа, которая работает непрерывно. Принцип работы печи заключается в том, что сверху загружается шихтовый материал, чередуется кокс и агломерат. По специальной системе загружаем и снизу подаем горячее дутье. Для подачи воздуха используются воздуходувки, расположенные на ТЭЦ-ПВС. Воздух поступает в печь холодным и через каупер нагревается до температуры примерно от 950 до 1200 градусов. При этом горячее дутье, содержащее топливо, подается снизу и сгорает, образуя восстановительные газы, которые взаимодействуют с окисями шихты", – рассказал начальник смены доменного цеха АО "АрселорМиттал Темиртау" Равиль Кирпичев.

Фото: Игорь Узаревич

Также представительницы прекрасного пола ознакомились с различными агрегатами. В конвертерном цехе познакомились с работой машины непрерывного литья заготовок № 3, которая используется для разливки сортовой заготовки. В сортопрокатном цехе – с производством металлопродукции, где изготавливают арматурный прокат.

"Цех является горячим, работа идет непрерывно. Заготовки поступают с МНЛЗ и с помощью магнитного крана выгружаются и помещаются в печь. Универсальный стан имеет 16 клетей, каждая из которых обжимает металл сначала вертикально, а затем горизонтально – похоже на работу с тестом. Чем горячее металл, тем лучше происходит его обжатие клетями. Группа делится на шесть клетей, после каждой группы используются ножницы для подчищения хвостовой и головной частей. Сейчас мы с вами попали на пост управления № 2, который можно сравнить с кабиной пилота в самолете. Здесь происходит процесс управления самим прокатом. Оператор осуществляет контроль за скоростными и натяжными устройствами", – пояснил старший мастер стана СПЦ АО "АрселорМиттал Темиртау" Антон Гусев.

Экскурсия продолжилась в листопрокатном цехе № 1, где представители цеха рассказали о том, как изготавливают горячекатаную рулонную, листовую и другие виды продукции. Во время экскурсии по комбинату работники цеха в доступной и понятной форме рассказали женщинам о производственных процессах, используя аналогию с тестом и металлом.

Фото: Игорь Узаревич

Необходимо подчеркнуть, что гостьи смогли на себе ощутить жизнь металлургов на производстве и получить представление о работе на комбинате. Некоторые из них даже побывали на рабочих местах мужей, где узнали о тонкостях их работы и о том, как важно следовать правилам техники безопасности на производстве.

"Мой супруг Денис Косарев работает слесарем-гидравликом в СПЦ АО "АрселорМиттал Темиртау". Сегодня я впервые побывала на производстве. Мои представления о том, как проходит работа в цехе, оказались совсем не верными. Была поражена масштабом процесса. Наблюдать, как происходит изготовление слябов, было по-настоящему увлекательно. К тому же это место работы моего мужа. Впечатлена и горжусь тем, что муж работает в металлургической промышленности", – поделилась впечатлениями Гульнара Косарева.

"Мой муж Дмитрий Ветковский работает менеджером в техническом отделе АО "АрселорМиттал Темиртау". Была приятно удивлена, когда посетила производство и увидела, как все работает изнутри. Это было невероятно интересно, благодарна за возможность побывать здесь. До визита знала, что наш металлургический комбинат – большой, но когда видишь все своими глазами, масштабы производства становятся совсем другими", – с восхищением говорит Валерия Ветковская.

"Мой муж Берик работает огнеупорщиком в конвертерном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау". Получила отличные впечатления. Здесь очень тяжелая работа, но самое главное – это техника безопасности. Это первостепенное правило. Сегодня мы услышали очень интересную и понятную информацию о производстве. Особенно запомнился МНЛЗ-3", – сказала Назым Бейсенбаева.

"Я супруга заместителя начальника цеха ЛПЦ-1 АО "АрселорМиттал Темиртау" Алексея Сорокина. Все было очень интересно и познавательно. Мы увидели, как работают сотрудники на разных производственных участках, и это понравилось. Каждая производственная площадка уникальна и интересна по-своему", – отметила Ольга Сорокина.

Фото: Игорь Узаревич

Поездка на металлургический комбинат АО "АрселорМиттал Темиртау" оставила у жен металлургов незабываемые впечатления. Они научились больше уважать и ценить труд своих мужей. Кроме того, смогли понять и лично увидеть нелегкий труд тысяч работников комбината. По окончании экскурсии жены производственников задавали много вопросов, чтобы узнать больше о комбинате. Они выразили восхищение металлургами, которые трудятся на предприятии. Женщины отметили, что такой труд требует большой выносливости и умения работать в сложных условиях. Они признались, что реальность на производстве отличается от прежних представлений о работе мужей.