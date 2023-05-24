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Соперник Эрдогана на президентских выборах подал на него в суд

Соперник Эрдогана на президентских выборах подал на него в суд Фото: tccb.gov.tr
Кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу подал судебный иск против действующего главы государства Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Причиной стал предвыборный ролик, в котором политик обвиняется в связях с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана, передает ТАСС.

Нанесенный моральный ущерб Кылычдароглу оценил в 1 млн турецких лир ($50,2 тыс.), сообщил журналистам его адвокат Джеляль Кылыч.


"В суд подан иск в отношении Эрдогана о возмещении морального ущерба на сумму 1 млн турецких лир ($50,2 тыс.) за использование им в своей предвыборной кампании смонтированного и фальшивого видео", – сказал Кылычдароглу и добавил, что деньги направят на обучение детей турецких граждан, погибших в борьбе с терроризмом.

Первый тур выборов президента прошел в Турции 14 мая. Тогда Эрдоган получил 49,51% голосов, а Кылычдароглу – 44,88%. В результате оба политика прошли во второй тур выборов, который состоится 28 мая.

Эрдоган стал президентом Турции в 2014 году. Ранее он заявил, что в случае переизбрания не будет выдвигаться на третий срок.

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