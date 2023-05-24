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Вооруженные силы привлечены к тушению пожаров в Абайской области

Вооруженные силы привлечены к тушению пожаров в Абайской области Фото: пресс-служба МО РК
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, возникший из-за возгорания сухой травы в Алтайском крае России, распространился на природный резерват "Семей орманы" в Абайской области. Общая площадь возгорания составила 1500 га.

По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова к противопожарным мероприятиям привлечены более ста офицеров и военнослужащих по контракту регионального командования "Восток", имеющих соответствующую подготовку.

Задействовано 29 единиц военной автотранспортной и инженерной техники (универсальные дорожные машины и другие противопожарные средства).


Вооруженные силы привлечены к тушению пожаров в Абайской области

Фото: пресс-служба МО РК


Разведка района, а также непосредственное тушение огня осуществляется на транспортно-боевом вертолете Ми-17, оснащенном специальной подвесной водосливной системой "Бэмби" вместимостью 3,5 тонны воды.

Личный состав работает на двух очагах лесного пожара. На первом ведутся работы на локализованном участке, на втором, удаленном, создается линия защиты. Военнослужащие на специальной технике валят лес и сооружают земляные валы.

Старшим команды пожаротушения назначен полковник Ержан Есенбаев – начальник штаба Управления тылового обеспечения регионального командования "Восток".

Подразделения Вооруженных сил находятся на постоянной связи с оперативным штабом.


Вооруженные силы привлечены к тушению пожаров в Абайской области

Фото: пресс-служба МО РК


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Константин Вноровский
Абайская область МО РК
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