Токаев высказался об отношениях ЕАЭС с Китаем
Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом, напомнил Токаев.
"На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты –Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. По словам президента, здесь Казахстан надеется на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири.
"Помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
По словам Токаева, если подойти к данному вопросу основательно и сообща, можно получить значительные экономические и политические дивиденды.
"В данном ключе я думаю, что у нас есть общее понимание того, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности.
Ранее Токаев назвал развитие инфраструктуры ЕАЭС одним из важнейших приоритетов.