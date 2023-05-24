Токаев высказался об отношениях ЕАЭС с Китаем

Выступая на Евразийском экономическом форуме в Москве, президент Казахстана отметил, что крайне важным видится выстраивание эффективного взаимодействия с ключевым политическим и экономическим партнером Союза – Китайской Народной Республикой, сообщает Zakon.kz.

Китай одновременно является и крупнейшим грузоотправителем, и крупнейшим клиентом, напомнил Токаев.

"На прошлой неделе у меня состоялся государственный визит в эту страну, в рамках которого мы запустили строительство логистического центра Казахстана в сухом порту Сианя. Мы ожидаем, что данный порт станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Также запланирован запуск железнодорожного сообщения на участке Бахты –Аягоз со строительством отдельного погранперехода в КНР. По словам президента, здесь Казахстан надеется на плодотворное сотрудничество с Россией, так как проект существенно сокращает расстояние и сроки доставки товаров в КНР не только из Казахстана, но и из Западной Сибири.

"Помимо развития физической инфраструктуры, принципиально важно уделять особое внимание созданию мягкой инфраструктуры, то есть цифровизации, упрощению таможенного администрирования и снижению административной нагрузки. В целом же можно без преувеличения сказать, что сейчас мы, по сути, формируем новый транспортный каркас Евразии, до этого никогда не существовавший". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, если подойти к данному вопросу основательно и сообща, можно получить значительные экономические и политические дивиденды.

"В данном ключе я думаю, что у нас есть общее понимание того, насколько важно полноценное и конструктивное международное сотрудничество". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что поэтому активное взаимодействие с Китаем, Индией, Вьетнамом, Ираном, Египтом, Израилем, Сербией и другими партнерами является важным индикатором зрелости Союза и его торгово-экономической привлекательности.

Ранее Токаев назвал развитие инфраструктуры ЕАЭС одним из важнейших приоритетов.