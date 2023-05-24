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Токаев: Развитие инфраструктуры ЕАЭС остается одним из важнейших приоритетов

Развитие инфраструктуры ЕАЭС остается одним из важнейших приоритетов Фото: kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Евразийского экономического форума в Москве, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что в 2020 году были приняты Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По сути, это была оценка того, что было сделано, и того, что предстоит. Своего рода актуализация целей и задач.

По его словам, принимая во внимание колоссальный географический охват ЕАЭС, развитие инфраструктурной связанности было и остается одним из важнейших приоритетов.

"Здесь мы работаем сразу на двух уровнях: внутрисоюзном – по линии интеграции стран-участниц в сфере транспорта и коммуникаций, и международном – в рамках реализации международной повестки и развития сотрудничества в сфере транспорта и логистики с третьими странами". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По его словам, принимая во внимание в значительной степени преобразившуюся картину глобальных товарных потоков, сейчас принципиально важно отслеживать и по возможности создавать новые направления во всем регионе.

"На востоке от нас одной из наиболее ярких и масштабных инициатив по построению континентальной стратегической связанности является проект "Пояс и Путь" КНР. Кратно усилился запрос и на торгово-экономическое взаимодействие по линии Север-Юг. Мы, по существу, находимся в центре этих процессов". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

События прошедшего года вновь наглядно продемонстрировали важность развития транспортного коридора "Север-Юг" как ключевого элемента "новой глобальной логистики".


"Данный меридиональный коридор согласовывается с широтным "Транскаспийским международным транспортным маршрутом". Поэтому мы видим значительную синергию в скоординированном и системном развитии обоих маршрутов". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что это не только точка роста для промышленности, транспорта и экономики. Данные маршруты способны в корне поменять уровень взаимодействия и кооперации внутри огромной Евразии.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года.

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