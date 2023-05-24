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У России и Беларуси даже ядерное оружие одно на двоих – Токаев о союзном государстве

У России и Беларуси даже ядерное оружие одно на двоих Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что внутри Евразийского экономического союза существует союзное государство России и Беларуси. И обратил внимание, что при функционировании ЕАЭС это необходимо учитывать, сообщает Zakon.kz.

В частности, Токаев отметил, что концептуальная и идеологическая основа союза Беларуси и России достаточно серьезная, передает Акорда.


"Это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа. Один народ – одно государство. У нас есть в ЕАЭС союзное государство. В мировой политической истории создан уникальный прецедент. Или феномен: создание государства по формуле "две страны – одно государство" с единым политическим, военным, экономическим, культурным пространством. С единым союзным Парламентом. И, я извиняюсь, даже ядерное оружие уже одно на двоих". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Но есть и другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией, подчеркнул Токаев.

"И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, на этом экономическом форуме обсудить данную проблему". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев



Ранее Токаев заявил, что экономическая интеграция в ЕАЭС – это не самоцель, а средство развития экономик.

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Россия Токаев Касым-Жомарт Беларусь Москва
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