Президент заявил, что экономическая интеграция в ЕАЭС – это не самоцель, а средство развития экономик

Выступая на Евразийском экономическом форуме в Москве, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил о фундаментальных принципах ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, глава государства отметил, что хотел бы рассказать о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития Союза, передает Акорда.

"Безусловно, в любом деле всегда нужно не только разбираться с текущими проблемами, но и планировать работу на перспективу. Также нужно адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг. Все это должно базироваться на крепкой основе. Чем основательней фундамент, тем более прочное и долговечное здание можно построить. Что же является фундаментом нашего Союза? Ключевым элементом была и остается полномасштабная реализация Договора о Союзе. То есть реализация "четырех свобод" и базовых принципов, таких как недискриминационный доступ к инфраструктуре, справедливая конкуренция, равноправие и учет национальных интересов". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что не стоит перечислять многочисленные факты регулярно возникающих взаимных барьеров и ограничений. Предстоит создать полноценную "бесшовную" среду взаимодействия на рынке Союза. Значительное количество поставленных и задекларированных целей еще не достигнуты.



"Поэтому, на мой взгляд, прежде всего нам нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках Союза. Не сделав это, трудно ставить перед собой еще более амбициозные цели. Прежде чем внедрять что-то новое, стоит приложить максимум усилий, чтобы заработало то, что было запланировано ранее". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Важно понимать, что экономическая интеграция – это не самоцель, это одно из средств развития экономик и благосостояния народов государств-участников.





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Поэтому главное мерило успеха экономической интеграции – не количество стратегий, договоров и решений, а новые производства, технологии и рабочие места.

"Для нас интеграция в рамках ЕАЭС прежде всего носит экономический характер, как это зафиксировано в договоре 2015 года. Полагаю, что для стран экономического союза наиболее важным является вычленить основные интересы и устремления в экономической, индустриальной, торговой повестке и привести их к единому знаменателю". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что это, без преувеличения, колоссально сложная и амбициозная задача. Требуются высочайшие знания, дипломатические навыки, но самое главное – конструктивный настрой и учет интересов партнеров.

Ранее Токаев отметил, что развитие инфраструктуры ЕАЭС остается одним из важнейших приоритетов.