Ситуация в Украине: министр обороны Британии прибыл в Киев, квартиру Зеленского в Крыму выставят на аукцион
Фото: president.gov.ua
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс невозможно, пока продолжается конфликт, Днепропетровск назвали мировой столицей мошеннических колл-центров, сообщает Zakon.kz.
- Украина называет Россию агрессором, но продолжает получать деньги за транзит газа, отметил президент России Владимир Путин.
- То же отмечает и обозреватель The Washington Post, указывая на то, что Украина не намерена прекращать транзит российских энергоресурсов через свою территорию, несмотря на вооруженный конфликт, при этом призывая союзников отказаться от углеводородов из РФ.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в альянс невозможно во время российско-украинского конфликта.
- Если сейчас прекратить поставки оружия Киеву, завтра Украине придет конец, считает министр обороны Германии Писториус.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что говорить о мирном урегулировании конфликта России и Украины пока преждевременно. По его мнению, предпосылок для этого нет. Он заверил, что Россия стремится достичь всех целей СВО.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале работы над концепцией развития украинской авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.
- Национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ялте выставят на аукцион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев с неанонсированным визитом.
- Министр обороны Латвии Инару Мурниеце призвала не недооценивать военную мощь России, заявив, что она может преподнести стратегические сюрпризы.
- Парламент РФ рассмотрит денонсацию договора с Украиной 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.
- Украинский город Днепропетровск является мировой столицей мошеннических колл-центров. Об этом зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил на сессии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
- Российским войскам удалось отразить атаку Вооруженных сил ВСУ на охраняющих газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" корабль "Иван Хурс", заявили в Минобороны России.
- Лидер крайне правой партии в парламенте Франции "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала Крым легитимной частью России.
- Нидерланды оказали военную помощь Украине на 1,6 миллиарда евро. Общий объем поддержки Киева назвала глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен во время выступления в парламенте, говорится в заявлении на сайте ведомства.
- США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России. Так сообщения об участии американской техники при нападении украинской диверсионно-разведывательной групп (ДРГ) на Белгородскую область прокомментировал Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
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