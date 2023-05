Скончалась певица Тина Тернер

Певица Тина Тернер умерла в возрасти 83 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в Instagram певицы.

"С большой грустью сообщаем о кончине Тины Тёрнер. Своей музыкой и своей безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила завтрашних звезд. Сегодня мы прощаемся с дорогой подругой, которая оставляет нам всем свое величайшее произведение: свою музыку. Все наше сердечное сострадание выражаем ее семье. Тина, мы будем очень скучать".

Тина Тёрнер (настоящее имя Анна Мэй Буллок) родилась в городке Натбуш (штат Теннеси). Девочку отличал хороший голос и любовь к музыке. Первый опыт публичных выступлений юной певицы был в церковном хоре.

Однажды в клубе Анна познакомилась с Айком Тёрнером, ритм-н-блюзовым музыкантом. Юная певица стала петь в его группе "Короли Ритма".





В 1960 году Анна Мэй записала вокал для песни "A Fool in Love". Эта песня стала популярным ритм-н-блюзовым хитом в США, добравшись до верхних пунктов американских чартов. Айк изменил имя Анны Мэй Буллок на "Тина Тёрнер" и название своей группы на - "Айк и Тина Тёрнер Ревью" ("Ike & Tina Turner Revue").

В 1960-е годы Айк и Тина записали серию хитов "A Fool in Love", "It’s Gonna Work Out Fine", "I Idolize You" и "River Deep, Mountain High".

В 1983 году сингл "Let’s Stay Together" попал на 6 место в Британии и стал хитом в Европе. В марте 1984 года сингл попал в первую тридцатку американских поп-чартов. Он попал в первую пятерку ритм-н-блюз и танцевальных чартов. После этого успеха ей предложили записать альбом.

В 1984 году Тина Тёрнер выпустила сингл под названием "What’s Love Got to Do With It?". Две недели спустя после релиза песня оказалась уже более, чем на ста радиостанциях. В конечном счете, сингл стал всемирным хитом, достигнувшим первой позиции в Billboard Hot 100 и став, тем самым, официально первым и, на сегодняшний день, единственным американским хитом номер один Тины Тёрнер. Песня, помимо этого, также попала в первые десятки чартов разных европейских стран.





Также в 1984 году был выпущен альбом "Private Dancer", который был продан более 11 миллионов копий по всему миру, хотя некоторые сообщают, что альбом продан в количестве более 20 миллионов. Это коммерчески самый успешный альбом певицы на сегодня.

В 1988 году 16 января Тина Тёрнер попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив перед самой большой платной аудиторией - более 188 тысяч человек на стадионе "Маракана" в Рио-де Жанейро.



В 1991 году Айк и Тина Тёрнер были включены в Зал славы рок-н-ролла. Также в этом году опубличила сборник лучших песен "Simply the Best".

В 2001 году одна из дорог штата Теннесси была названа в честь певицы - "Шоссе Тины Тёрнер".

В 2018 году ее 59-летний сын Крейг застрелился. Звезда очень тяжело переживала эту потерю.