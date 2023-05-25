Как госслужащему передать свое имущество в доверительное управление

Агентство по делам государственной службы приказом от 18 мая 2023 года утвердило Правила передачи имущества государственных служащих в доверительное управление, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законом "О государственной службе" государственный служащий в течение 30 календарных дней со дня вступления в государственную должность обязан на время прохождения государственной службы передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли, акции в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этому лицу, а также имущества, переданного в имущественный наем.

Договор на доверительное управление имуществом должен быть нотариально удостоверен, а его копия в течение 10 дней представляется государственным служащим в кадровую службу по месту работы.

Государственный служащий по своему усмотрению с учетом требований Гражданского кодекса РК определяет объем правомочий, делегируемых доверительному управляющему.

Доверительное управление имуществом государственного служащего возникает на основании сделки либо административного акта.

Если договор на доверительное управление расторгается любой из сторон, госслужащий обязан уведомить об этом в течение 30 дней кадровую службу, а затем в течение 30 дней заключить новый договор на доверительное управление своим имуществом. В этом случае по месту работы передается новая нотариально засвидетельствованная копия договора.

Договор доверительного управления имуществом прекращается:

смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица – доверительного управляющего; отказом доверительного управляющего или государственного служащего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом; отказом государственного служащего от исполнения договора при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором; отказом доверительного управляющего в случае несообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором.

Помимо этого договор может быть прекращен по общим основаниям прекращения обязательств, установленным ГК.

Госслужащий обязан представить информацию о прекращении действия договора на доверительное управление имуществом или его перезаключении в кадровую службу по месту работы в течение 10 календарных дней после наступления указанных событий.

Приказ введен в действие 25 мая 2023 года.